Фракція «ЄС» ініціює звільнення члена ЦВК, який півтора року проживає у США й продовжує отримувати зарплату в Україні

Фракція «Європейська Солідарність» ініціює звільнення Юрія Буглака з посади члена ЦВК

Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.

Фракція “Європейська Солідарність” ініціює постанову Верховної Ради України щодо звільнення з посади члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака, який півтора року проживає у США й продовжує отримувати зарплату з держбюджету України.

У фракції вважають, що інформація, яку оприлюднили журналісти проєкту “Схеми” (“Радіо Свобода”), є приводом для відповідного кадрового рішення, принаймні з позиції моралі та етики.

У заяві фракції зазначається, що всі посадові особи, які отримують зарплатню з бюджету України, зобов’язані знаходитися на своєму робочому місці і зупинити практику проведення засідань онлайн, оскільки “онлайн війни не виграються”.

“Українські вояки звільняють українську землю своїми життями. Так само і силові органи – зокрема, Державне бюро розслідувань має нарешті повернутися зі Львова, куди евакуювалося 24 лютого 2022 року, і працювати повноцінно в Києві, представляючи свої позиції в судах столиці, а не в Личаківському суді міста Львова, як це триває досі”, – йдеться у заяві фракції “Європейська Солідарність”.

Зазначимо, що, за даними розслідувачів проєкту “Схеми”, член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення РФ і відтоді не повертався до України. Він проживає з родиною в США (штат Флорида).

Як з’ясували журналісти, протягом усього 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати. Сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень, в тому числі матеріальну допомогу з держбюджету “для вирішення соціально-побутових питань”.

А з весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади. // Букви