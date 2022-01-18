Франківець повідомив поліцейським, що його автомобіль Ford викрали, але виявилось що він забув де його припаркував, тепер заплатить штраф до 3400 грн

Патрульні притягнули до відповідальності чоловіка за неправдиве повідомлення про викрадення автомобіля

Учора на лінію 102 надійшло повідомлення про викрадення авто на вулиці Стуса. Громадянин повідомив поліцейським, що його автомобіль Ford викрали.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Патрульної поліції Івано-Франківської області.

Прибувши на місце та поспілкувавшись із заявником, інспектори з’ясували, що чоловік увечері залишив авто біля свого будинку, в зранку виявив його відсутність. Патрульні пропатрулювали прилеглі території та відшукали автомобіль на парковці одного з торгових центрів.

Чоловік зізнався, що забув де саме запаркував авто.

На 31-річного заявника інспектори винесли постанову, за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП, за що передбачено адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 850 до 3400 гривень.

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