Французский военный корабль заблокировал российские комплексы С-400 в Крыму

Корабль ВМС Франции поставил радиочастотные помехи российским ракетным комплексам С-400 в Крыму. Ранее дивизионы зенитных ракетных комплексов РФ усилили систему противовоздушной обороны (ПВО) в оккупированном Крыму.

Как сообщает Avia.pro, французский военный корабль «Dupuy de Lome» поставил помехи для РЛС С-400 на определенных частотах. Это возможно лишь при перехвате радиочастот, который мог произойти после многочисленных полетов авиации НАТО в местах развертывания С-400.

Французский военный разведывательный корабль «Dupuy de Lome» не имеет вооружения, но обладает мощной радиопередающей аппаратурой для «взлома» радаров противника с последующей постановкой помех.

Российские аналитики опасаются, что теперь секретные данные о работе радаров окажутся в распоряжении Альянса. // Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»