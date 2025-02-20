Фрік-шоу. Трамп образив Зеленського, а тепер… засмучений через його відмову сісти за стіл переговорів

Трамп висловив занепокоєння через відмову українського президента Володимира Зеленського від пропозиції сісти за стіл переговорів. Штати сподіваються, що президент України з часом прийме пропозицію.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Майкл Волтц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг в Білому домі.

“Президент Трамп зараз дуже засмучений президентом Зеленським і тим фактом, що він не сів за стіл переговорів, не прийняв цю пропозицію, яку ми пропонували. Він, я думаю, з часом її прийме, і я дуже сподіваюся, що дуже швидко”, – сказав Волтц.

Водночас він зауважив, що президент Трамп чітко заявив російській стороні, що головною ідеєю є припинення вогню.

Президент Трамп дуже чітко російській стороні заявив, і я чітко скажу це зараз: ідея в тому, щоб зупинити вогонь. І ми можемо дуже ще довго говорити про те, що відбувалося десь колись”, – додав радник.

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Cьогодні Трамп висловив невдоволення тим, що в Україні не проводять вибори під час війни. Він назвав Зеленського “диктатором без виборів”.