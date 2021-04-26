Гибель четырех людей в колодце полиция квалифицировала как несчастный случай

Полиция считает, что гибель четырех людей в колодце в Одесской области была несчастным случаем.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Как известно, 25 апреля в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтиивской ОТГ обнаружили тела трех мужчин и женщины в возрасте от 23 до 35 лет. Следов насильственной смерти не выявили.

«Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Продолжаются следственные действия», – отметили в полиции.

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