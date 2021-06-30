Главы департамента лицензирования НБУ в полном составе подали в отставку из-за манипуляций руководства

Руководители департамента лицензирования Национального банка Украины (НБУ) в полном составе подали в отставку.

Об этом в Facebook сообщил директор департамента Александр Бевз, передает УНН.

«Очень печальная для нас новость, но в силу определенных обстоятельств, чтобы избежать манипуляций должны ею поделиться уже сегодня. Наша команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении», — написал Бевз.

Отмечается, что в отставку подали директор департамента Александр Бевз, его заместитель, трое начальников управлений и два эксперта этих управлений.

В ведомстве отметили, что причиной массового увольнения является позиция НБУ, который отошел от стандартов «прозрачного» принятия решений. Это грозит «откатом реформ в банковской сфере».

«Мы искренне любим НБУ и хотим в дальнейшем в нем работать. Однако, продолжение нашей работы в Национальном банке пока невозможно. Централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений, по нашему мнению, являются недопустимыми в работе Национального банка Украины… Мы отказываемся отступать от принципов, потому что понимаем, к каким последствиям для страны это приведет», — добавил Бевз.

В 2020 году Верховная Рада уволила с должности бывшего главу Национального банка Якова Смолия.

По его словам, причиной увольнения стало политическое давление со стороны власти.

В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что давления со стороны Офиса Главы государства на бывшего главу Национального банка Украины Якова Смолия не было.

20 июля Президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко.