Глухівські поліцейські знайшли чоловіка, який зник безвісти 20 років тому

Правоохоронці встановили місцеперебування чоловіка, який ще у 2005 році покинув свій дім і не виходив на зв’язок із родичами. Завдяки сучасним методам ідентифікації, зокрема дактилоскопічній та генетичній експертизі, вдалося підтвердити його особу.

Чоловік зник ще у віці 23 років, залишивши родину через особисті обставини. Його мати звернулася до поліції із заявою про розшук лише у 2021 році. Поліція розпочала пошуки, перевіряючи архіви та можливі місця перебування.

Після тривалої та ретельної роботи слідчих і оперативників Глухівської поліції вдалося встановити, що чоловік протягом усіх цих років проживав в іншій області, проте свої анкетні дані приховував. Його особу підтвердили завдяки дактилоскопічній перевірці та аналізу ДНК.

Попри встановлення особи та завершення офіційного розшуку, стосунки між родичами залишились напруженими.

Відділ комунікації поліції Сумської області