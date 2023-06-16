«Глухий» прессекретар президента ПАР заявив, що не чув вибухів під час перебування сьогодні у Києві

На думку прессекретаря Рамафоси, все у Києві здається нормальним.

Під час перебування у Києві члени делегації Південно-Африканської республіки (ПАР) не чули ніяких вибухів.

Про це повідомив прессекретар президента ПАР Вінсент Магвенья.

“Натомість ми бачили, як люди неквапливо проводять свій день. З того, що ми пережили досі, все здається нормальним”, – написав він.

And we didn’t hear any explosions. Instead, we saw people going on about their day leisurely. Everything seems normal from what we have experienced thus far. — Vincent Magwenya 🇿🇦 (@SpokespersonRSA) June 16, 2023

Нагадаємо, сьогодні до Києва з першим візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Також прибули очільники ще низки країн: Сенегалу, Коморських островів, Єгипту та Замбії, Конго та Уганди.

Під час перебування в Києві “миротворчої місії” лідерів пʼяти країн Африки росіяни атакували столицю України ракетами, зокрема і балістичними. // LB.ua