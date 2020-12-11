Гололед! В Киеве ввели оперативное положение для общественного транспорта

В пятницу утром, 11 декабря, из-за ухудшения погодных условий ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта.

На дорогах гололед. Маршруты отстают от графика. Сообщает Информатор со ссылкой на сообщение Киевпасстранс.

«С начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение — курсирование с отклонением от графика движения — в связи со сложными погодными условиями» = сообщили коммунальщики.

Тем временем дорожники Киева заблаговременно до начала осадков начали превентивную обработку

противогололедными средствами. В общем ночью работала 301 единица спецтехники и 36 бригад с ручной уборки (272 работника). Кроме того, к борьбе с гололедом привлечены 4000 дворников.

Как отметили в КК «Киевавтодор», ночью метеоусловия также были сложными. Осадки продолжались до 06:00 утра при температуре около -1 ° С. Поэтому приходилось обрабатывать одни и те же участки улично-дорожной сети несколько раз. Мокрый снег с магистральных улиц убирали с помощью колонн спецтехники.

Сейчас очистили и обработали противогололедными средствами все улицы на балансе компании. Идет постоянная обработка тротуаров, лестницы в подземные и надземные пешеходные переходы, остановок общественного транспорта.

Всего с начала непогоды дорожники использовали 2143,7 тонны соли, 99,6 тонны песчано-соляной смеси, 258,3 тонны жидких хлоридов.

Однако тротуары возле кафе, ресторанов, магазинов обязаны обрабатывать сами предприниматели. Поэтому городская власть обращается к ним с призывом не пренебрегать правилами благоустройства города и выполнить обработку противогололедными средствами.

Также напомним, что по прогнозу Украинского гидрометцентра утром и днем 11 декабря в Киеве сохранится гололед ( Первыйуровень опасности, желтый).