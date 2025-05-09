Голова апарату Ради за 2024 рік отримав зарплатню ледь не вдесятеро вищу, ніж у Зеленського
Значний розрив у заробітній платі мають також очільники секретаріатів комітетів ВРУ та голови самих комітетів.
Так, у деклараціях керівників секретаріатів комітетів ВРУ за 2024 рік доходи вищі, ніж у голів комітетів. І це може коштувати бюджету понад 400 млн грн.
«Звісно, дивно, що зарплата президента встановлена постановою уряду, а не законом. Коли мова йде про реформу та її якість, то треба регулювати не лише мінімальний рівень оплати праці, а й максимальний. Я вважаю, що ми можемо встановити максимальний розмір оплати праці на двох рівнях: виконавчого табеля — переліку посад, на яких максимальний розмір оплати праці встановлюється на рівні закону, та генерального табеля — на рівні Кабміну. Також слід створити незалежний консультативно-дорадчий та аналітичний орган при ВР, який відповідав би за комунікації із суспільством щодо оплати праці на політичних посадах — міністрів, народних депутатів, заступників міністрів та інших», – зазначила голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова.
Раніше гендиректор державної «Укрпошти» Ігор Смілянський оприлюднив рівень своєї заробітної плати за 2024 рік – 11,7 млн грн до оподаткування, тобто в середньому 970 тис. грн на місяць. При цьому він є податковим резидентом США, тобто сплачує податки як в Україні, так і США. Тоді як зарплата Зеленського становить 28 тис. грн (672,9 долара) щомісяця. Надбавки, премії до зарплати президент не отримує. // Дзеркало тижня