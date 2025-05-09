Голова апарату Ради за 2024 рік отримав зарплатню ледь не вдесятеро вищу, ніж у Зеленського

Значний розрив у заробітній платі мають також очільники секретаріатів комітетів ВРУ та голови самих комітетів.

Так, у деклараціях керівників секретаріатів комітетів ВРУ за 2024 рік доходи вищі, ніж у голів комітетів. І це може коштувати бюджету понад 400 млн грн.

Ба більше, президент України Володимир Зеленський заробив минулого року 336 тисяч гривень зарплати, тоді як голова апарату ВРУ Вячеслав Штучний ледь не вдесятеро більше – 3,1 млн грн. Спікер парламенту Руслан Стефанчук отримав трохи більш як 1 мільйон гривень зарплатні.

За словами авторок, для апарату Верховної Ради створили особливі умови і вже окремо затвердили класифікатори і грейди для посад Про це свідчить відповідна постанова уряду.

«Звісно, дивно, що зарплата президента встановлена постановою уряду, а не законом. Коли мова йде про реформу та її якість, то треба регулювати не лише мінімальний рівень оплати праці, а й максимальний. Я вважаю, що ми можемо встановити максимальний розмір оплати праці на двох рівнях: виконавчого табеля — переліку посад, на яких максимальний розмір оплати праці встановлюється на рівні закону, та генерального табеля — на рівні Кабміну. Також слід створити незалежний консультативно-дорадчий та аналітичний орган при ВР, який відповідав би за комунікації із суспільством щодо оплати праці на політичних посадах — міністрів, народних депутатів, заступників міністрів та інших», – зазначила голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова.

Раніше гендиректор державної «Укрпошти» Ігор Смілянський оприлюднив рівень своєї заробітної плати за 2024 рік – 11,7 млн грн до оподаткування, тобто в середньому 970 тис. грн на місяць. При цьому він є податковим резидентом США, тобто сплачує податки як в Україні, так і США. Тоді як зарплата Зеленського становить 28 тис. грн (672,9 долара) щомісяця. Надбавки, премії до зарплати президент не отримує. // Дзеркало тижня