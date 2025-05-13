Голова КМВА Ткаченко звільнив свого речника за погрозу «розбити є*ло» журналісту

Посадовець не став пояснювати, за що саме його прессекретар Євген Ієвлєв позбувся посади, втім, скандал із негідним висловлюванням був єдиним, і останнім, для того у адміністрації.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко звільнив з посади свого речника, Євгена Ієвлєва. Він не зазначив, що саме стало причиною такого кадрового кроку, проте зрозуміло, що нею майже напевно є скандал із журналістом, що трапився ще у перших числах травня. Ієвлєв пообіцяв “розбити є**ло” співробітникові “Вільного радіо” Євгенові Вакуленку, який у своєму матеріалі про статки працівників ТЦК та СП у Донецькій області написав про батька речника голови КМВА.

Про звільнення з посади Тимур Ткаченко повідомив у соцмережах. Він зазначив, що 12 травня 2025 року – останній робочий день Євгена Ієвлєва на посаді його речника. Також він подякував тому за роботу, і окремо – за захист України.

“Наразі шукаємо речника. Цей процес дещо затягнувся. Поки від імені КМВА комунікацію здійснюватиму особисто. Вся офіційна інформація та позиція – на моїх офіційних ресурсах та ресурсах КМВА”, – написав Тимур Ткаченко у соцмережах.

Євген Ієвлєв: “Останні півроку в мене ПТСР”

Зауважимо, що у момент, коли замітка вже вийшла на сайті Інформатора, Євген Ієвлєв написав пост у Facebook, у якому приніс вибачення журналісту. Колишній речник голови КМВА зауважив, що повів себе непрофесійно й некультурно, і довго думав про інцидент.

“Думав тому, що завжди вважав себе стриманою людиною. І зараз скажу те, про що боявся озвучити півтора року. Останні півтора року в мене — ПТСР. Хоча в цих чотирьох літерах неможливо передати той стан, який досі живе в моїй душі й серці”, – зазначив Ієвлєв у дописі.

Військовослужбовець розповів, що вперше у ситуацію, що викликала розлад, потрапив 7 серпня 2023-го, коли у Покровську стався масований ракетний обстріл. Тоді загинули 11 людей, серед яких міг бути й він сам – принаймні, ударна хвиля від вибуху відкинула його на 5 метрів, вдаривши у дерево.

“Після того перебування на позиціях або в прифронтових містах перетворилося на пекло. Будь-який обстріл, навіть за кілька кілометрів — спричиняв панічні атаки. Іноді — тремор”, – написав військовик, зауважившись, що після ударів залишався у підвалі ще довго, а на позиціях з бліндажа не вилазив.

Відтак, коли йому запропонували посаду у Києві, – погодився без вагань. Та столиця не змінила його стану: навіть шум потяга метро, каже, нагадує звук прильоту ракети. Свій допис Ієвлєв присвятив усім побратимам по службі, на кому війна залишила глибокі сліди. Та окремо додав, що зберігатися на посаді речника не планує, адже рішення про звільнення вже було ухвалено.

Журналіст написав про автівку батька Ієвлєва – подробиці скандалу

Нагадаємо, політичний скандал у Києві через надмірну емоційність речника голови КМВА Ієвлєва стався 6 травня 2025 року. Тоді у відповідь на публікацію про майновий стан військовослужбовців ТЦК та СП у Донецькій області, одним з яких є батько Ієвлєва, посадовець став погрожувати її автору, написавши, що “як побачу десь в живу, розіб’ю є**ло”.

Ще раніше ми розповідали, що речник КМВА Євген Ієвлєв зробив “програмний” пост у соцмережах. У ньому він зауважив, що Київ, як столиця, завдячує своїй стійкості не політикам чи тим, хто “вважає його активом”, а передовсім самим киянам та захисникам, що стояли біля нього насмерть навесні 2022-го. А “проблемою” позначив якраз тих, хто заробляє на місті – і цим зробив досить прозорий натяк на поглиблення протиріч між “військовою” та “цивільною” владою. // Інформатор