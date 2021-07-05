Голова Нацполіції України призначив службове розслідування щодо інциденту з народним депутатом України

На своїй Facebook-сторінці Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив про призначення службового розслідування щодо конфлікту поліцейських з народним депутатом України.

«Щодо інциденту з народним депутатом України.

Моїм наказом призначено службове розслідування. Патрульні поліцейські, які брали участь в конфлікті, та їхні безпосередні керівники відсторонені від виконання службових обов’язків.

Я особисто зустрівся з Євгеном Брагаром і вислухав його позицію.

Наразі Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України збирає всі наявні відеозаписи та свідчення, щоб встановити повну та об’єктивну картину події. Адже бодікамери на поліцейських були вимкнені на початку інциденту, що є порушенням інструкції. За декілька днів отримаємо й результати експертизи.

Ми виступаємо за законність та об’єктивність. У випадку встановлення порушень з боку поліцейських вони будуть притягнуті до відповідальності за Законом», — зазначив Ігор Клименко.

Національна поліція України