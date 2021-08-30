Гранати, набої та комплектуючі  деталі до зброї: поліцейські Броварщини виявили схованку боєприпасів (фото)

У місті Бровари на території закинутої споруди місцевий житель виявив дві сумки, у яких знаходяться вибухонебезпечні предмети та одразу повідомив про це до поліції.

За вказаною адресою негайно прибули слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції та вибухотехніки.

Правоохоронці виявили 988 набоїв різного калібру, гранату Ф-1, 4 гранати РГД-5, тротилові шашки, кайданки, 1 гранату «ВОГ» та 2 запали «УЗРГМ», а також магазин до АК-74 з набоями калібру 5,45 мм в кількості 30 шт., деталі до карабіна Мосіна і до автомата Калашнікова.

Усі вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.

Фахівець вибухотехнічної служби обстежив навколишню місцевість, щоб виключити наявність інших вибухонебезпечних предметів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.

Працівники поліції встановлюють особу, яка залишила небезпечні предмети та шляхи походження боєприпасів.

Шановні жителі Київщини! Якщо ви знайшли вибухонебезпечні предмети або маєте інформацію про осіб, які незаконно їх зберігають, просимо повідомити на спецлінію поліції «102». Анонімність гарантується!

Відділ комунікації поліції Київської області