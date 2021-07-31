«Гулял босиком, в одних шортах»: жители Мазуровки рассказали, как Чаус бесцельно наматывал круги в центре села (видео)

По словам местных жителей, выглядел он достаточно странно. Никто из местных не узнал в нем своего односельчанина.

Жители Мазуровки Винницкой области рассказали о том, как одиозный экс-судья Николай Чаус до приезда силовиков бесцельно наматывал круги в центре села в одних лишь шортах.

Как говорится в сюжете 5 канала, сначала жители села не узнали в мужчине Николая Чауса.

По словам очевидцев, он наматывал круги по центральной улице населенного пункта в одних шортах и босиком. По словам местных жителей, выглядел он достаточно странно. Никто из местных не узнал в нем своего односельчанина. Поэтому в итоге к нему и подошли с вопросом, нужна ли ему помощь.

«Не узнала. Просто знаете, по телевизору показывают, но я не обращаю внимания. Зачем мне этот мужчина? А тогда я уже по телевизору вчера увидела. Говорю: «О, а мы этого мужчину и видели». Говорит, что муж его спросил: «Что вы здесь делаете?», а он говорит: «А я судья», — рассказал одна из жительниц Мазуровки.

Она добавила, что на голове у Чауса была темная повязка.

«Думаю, Боже, у него кто-то умер, или что? И был голый, только шорты», — добавила она.

УНИАН