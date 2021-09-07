Харків’янка втратила ступню, намагаючись на ходу застрибнути в вагон товарного поїзда
Увечері 6 вересня з харків’янкою стався нещасний випадок на криворізькій станції Інгулець.
Як встановили правоохоронці, близько 8-ї години вечора на сортувальній станції «Інгулець» по вулиці Олександра Станкова, 2, 39-річна мешканка Харкова намагалася на ходу застрибнути в вагон товарного поїзда.
Однак жінка не розрахувала відстань, впала на рейки і потрапила під колеса потяга.
Постраждала отримала ушкодження у вигляді травматичної ампутації лівої ступні, її госпіталізували в міську лікарню №17.
Чергова по станції в 20.14 повідомила про подію поліцію.
Відомості внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 276 КК (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту, які заподіяли потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження).
Слідство триває. // РуданаTweet