Харків’янка втратила ступню, намагаючись на ходу застрибнути в вагон товарного поїзда

Увечері 6 вересня з харків’янкою стався нещасний випадок на криворізькій станції Інгулець.

Як встановили правоохоронці, близько 8-ї години вечора на сортувальній станції «Інгулець» по вулиці Олександра Станкова, 2, 39-річна мешканка Харкова намагалася на ходу застрибнути в вагон товарного поїзда.

Однак жінка не розрахувала відстань, впала на рейки і потрапила під колеса потяга.

Постраждала отримала ушкодження у вигляді травматичної ампутації лівої ступні, її госпіталізували в міську лікарню №17.

Чергова по станції в 20.14 повідомила про подію поліцію.

Відомості внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 276 КК (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту, які заподіяли потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження).

Слідство триває. // Рудана