Харківська прокуратура вимагає повернути земельну ділянку вартістю понад ₴45 млн. у відання територіальної громади

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Київською окружною прокуратурою м. Харкова до Господарського суду Харківської області подано позов в інтересах держави в особі Харківської міської ради до товариства з обмеженою відповідальністю про розірвання договору оренди, повернення земельної ділянки вартістю понад 45 млн грн у відання територіальної громади.

За інформацією керівника окружної прокуратури Едуарда Новікова, встановлено, що на підставі рішення Харківської міської ради у 2007 році між Харківською міською радою та відповідним приватним товариством укладено договір оренди земельної ділянки, розташованої на розі вулиці Новоолександрівської, для будівництва багатоповерхового житлового будинку.

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Встановлено, що будь-які дозвільні документи щодо здійснення будівництва на вказаній земельній ділянці у ТОВ відсутні. Наразі ця земельна ділянка частково огороджена, вільна від споруд. Будівельні роботи не ведуться.

Договором оренди передбачено, що у випадку нездачі об’єкта до експлуатації у встановлені строки, а також неотримання дозволів на виконання будівельних робіт договір оренди земельної ділянки підлягає розірванню.

У свою чергу, поки діє договор оренди, Харківська міська рада не може передати земельну ділянку іншому добросовісному забудовнику, який зможе побудувати необхідні об’єкти нерухомості, сплачуватиме орендну плату та здійснюватиме утримання території в належному стані.

Наразі судом відкрито провадження у справі.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури

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