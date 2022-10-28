Харківський прокурор, пійманий п’яним за кермом, втратив посаду

Прокурора Харківської обласної прокуратури Антона Прокопенка звільнили з посади за порушення правил прокурорської етики.

Про це свідчить рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

20 листопада 2021 року близько 13 години двоє співробітників охоронної фірми прибули до багатоповерхівки, де мешкав Прокопенко, через спрацювання сигналізації. На місці вони стали свідками порушення правил дорожнього руху; водій автомобіля Mitsubishi Pajero, намагаючись запаркуватися, допустив зіткнення з сусідньою машиною. Охоронець одразу почав знімати відео на мобілку. Через відчинене вікно від водія чувся сильний запах алкоголю. Прокопенко намагався поїхати, але йому не дали цього зробити, затримавши до приїзду поліції.

На вулицю також вийшов власник другої автівки, який помітив назначене пошкодження заднього бампера — відлущення фарби, але відмовився заявляти на водія.

У подальшому працівники поліції доставили Прокопенка в лікарню, де він здав аналізи, підтвердивши факт алкогольного сп’яніння.

У червні 2022-го суддя Октябрського суду Полтави Тетяна Січиокно закрила справу щодо Прокопенка щодо водіння у нетверезому стані за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення (ч.1 ст. 130 КУпАП). При цьому в судовому рішенні ніде не згадувалася посада водія, навпаки, вказувалося, що він ніде не працює.

Суд не став штрафувати прокурора і забирати водійські права. Причиною стало те, що суд не побачив доказів, що, сидячи за кермом, він керував цим транспортним засобом.

Прокопенко має власну версію подій. А саме, що тоді був вихідний день, субота, і він із товаришем обідав вдома, випивши «декілька рюмок» спиртного. При цьому згадав, що забув у машині ключі від квартири і миючі засоби. Ще вранці дружина брала цю машину зі стоянки і згодом припаркувала біля під’їзду, бо інші місця були зайняті.

Він сів на водійське місце, вставив ключ у замок запалювання, щоб піднялося праве переднє скло та почав шукати ключі. У цей час поруч зупинився автомобіль із символікою охоронної агенції «Бріг», з якого вийшла два незнайомці та звинуватили його у причетності до автопригоди з машиною, що стояла попереду. Прокопенко пригадує, що заперечив це і водночас відчув погіршення стану здоров’я, а охоронці застосували до нього фізичну силу: заламали руки за спину, поклали на асфальтне покриття. Після приїзду поліції його звинуватили у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, хоча він цього не визнає.

Попри таке рішення суду, матеріалами службового розслідування підтверджено факт керування прокурором Прокопенком автівкою у стані алкогольного сп’яніння. І в подальшому саме керівник прокуратури області подав дисциплінарну скаргу на Прокопенка.

З відео, знятого на камеру мобільного телефона, видно, що на вимогу працівників охоронної фірми Прокопенко заглушив роботу двигуна автомобіля Mitsubishi Pajero. Це спростовує його пояснення, що він не керував цим автомобілем. Після цього він ще неодноразово намагався запустити двигун і рушити з місця, але не зміг цього зробити, бо йому завадили.

На записі чутно, як Прокопенко каже охоронцям, що знає власника автомобіля Кіа Sportage та відшкодує йому завдані збитки. Власник пошкодженої машини також чув від Прокопенка, що він намагався доїхати до будинку від свого гаража, який знаходиться неподалік.

Охоронці також стверджували, що бачили як автомобіль під керуванням Прокопенка рухався їм назустріч та був припаркований, зіткнувшись із автомобілем Кіа Sportage.

У той же час всі очевидці підтвердили, що Прокопенко не представлявся прокурором і не показував службове посвідчення.

КДКП вважає, що факт водіння у нетверезому стані знайшов своє підтвердження у повному обсязі. При цьому Комісія підкреслила, що не дає оцінки судовому рішенню, яким закрито справу щодо Прокопенка, та не зв’язана цим рішенням, оскільки вирішує питання про наявність чи відсутність ознак іншого виду правопорушення в поведінці прокурора.

Комісія вирішила, що Прокопенко допустив грубе порушення правил прокурорської етики. Така поведінки підриває як авторитет самого прокурора, органів прокуратури, так і держави в цілому.

Перебування за кермом автомобіля у стані алкогольного сп’яніння безперечно порочить звання прокурора.

Поведінка прокурора Прокопенка є неприпустимою та жодним чином не сприяє утвердженню статусу прокурора як високоморальної особи в очах сторонніх осіб, працівників патрульної поліції і загалом подає негативний приклад неналежної поведінки працівника правоохоронного органу.

У підсумку Прокопенка за такий вчинок звільнили з посади. В органах прокуратури він працював з лютого 2011 року. // Судовий репортер