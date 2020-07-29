Харьковская полиция разыскала пропавшую 16-летнюю девушку (фото)

В Харькове правоохранители разыскали 16-летнюю девушку, которая сбежала из дома еще 22 июля.

Об этом сообщили в отделе коммуникации областного управления полиции.

Родители Анастасии Заблодской обратились к стражам порядка лишь спустя шесть дней. Подростка нашли у ее подруги, живущей на улице Франковской. Как выяснилось, юная харьковчанка ночевала у своих друзей и в подъездах домов. Причиной побега из дома стала ссора с отцом и матерью.Сейчас девушку вернули домой. На ее родителей составили админпротокол по статье 184 КУоАП («невыполнение обязанностей по уходу за ребенком»). // newsroom.kh.ua