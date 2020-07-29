Харьковская полиция разыскивает пропавшую без вести 16-летнюю девушку (фото)

Анастасия Заблодская ушла из дома 22 июля и до сих пор о ней ничего не известно

Сотрудники Киевского отделения полиции Харькова разыскивают пропавшую без вести 16-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе “главка”.

Анастасия Заблодская ушла из дома 22 июля около 14:00 и до настоящего времени о ее местоположении ничего не известно.

На вид девушке 16-17-лет, рост — 156 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза голубые. В день исчезновения она была одета в бело-синюю футболку, джинсовые шорты и розовые мокасины. С собой у Анастасии был черный рюкзак.

В полиции просят всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, связаться по телефону (057)700-43-04, 063-21-54-684, 102 или любым другим удобным способом. // newsroom.kh.ua