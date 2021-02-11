Хмельницькі патрульні переслідували п’яного водія понад 20 кілометрів

Автомобіль “Audi A4”, водій якого порушив правила дорожнього руху, патрульні помітили в обласному центрі на проспекті Миру близько 4 ранку. Попри вимогу про зупинку водій продовжив рух, збільшив швидкість та почав тікати від правоохоронців.

До переслідування порушника, який на шаленій швидкості мчав вулицями Хмельницького в напрямку траси М12 “Стрий – Знам’янка”, доєдналися інші автопатрулі.

Водія-втікача переслідували понад 20 кілометрів. Зрештою зупинили його, заблокувавши поблизу села Пирогівці. За кермом Audi перебував нетверезий 29-річний хмельничанин, який погодився пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1,34 проміле, що майже у 7 разів перевищує допустиму норму, повідомляють у патрульній поліції Хмельницької області.

На порушника склали протоколи за:

керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння;

невиконання вимоги про зупинку;

керування транспортним засобом особою, яка не має права керування.

podillyanews.com