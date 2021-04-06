Хмельницькі патрульні притягнули до відповідальності жінку, яка перебувала в п’яному вигляді з 6-місячним онуком

Учора, близько 17-ї години, на спецлінію 102 звернувся громадянин та повідомив, що на вулиці Героїв АТО він побачив жінку в стані алкогольного сп’яніння з маленькою дитиною на руках. Заявник хвилюється за стан здоров’я немовляти, а тому попросив поліцейських перевірити цю інформацію.

Патрульні негайно прибули за вказаною адресою і виявили там місцеву жительку в нетверезому стані. Вона ледве трималась на ногах, поводилася агресивно та виражалась нецензурною лайкою на перехожих та працівників поліції. На руках жінка тримала 6-місячного малюка, як з’ясувалось згодом, свого онука.

На місце події інспектори одразу викликали медиків, які шпиталізували немовля для подальшого обстеження. Крім цього, патрульні встановили батьків дитини та повідомили про подію працівників ювенальної превенції, які надалі будуть займатись цією справою.

На 44-річну громадянку патрульні склали протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та винесли постанову за ч. 1 ст. 178 (Поява у громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП.

Патрульна поліція України