Хотів служити, а не прислужувати: бойового генерала Сергія Кривоноса звільнили з лав ЗСУ

Екс-заступника секретаря РНБО і колишнього першого заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергія Кривоноса звільнено з лав Збройних Сил.

Про це Кривонос написав у своєму Facebook.

«Звільнено з лав Збройних Сил України … Звільнено без рапорту. Служити державі хотів, але прислужувати не буду і не вмію. Тому і звільнили. Кажуть» немає посад «. Хоча їх достатньо. Розумію … команда з Офісу Президента», — написав військовий.

Також Кривонос заявив, що його звільнення — це «початок нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії і державі».

«Зараз мене вже нічого не стримує, з урахуванням того, що противники використовували нечесні і брудні прийоми. На війні дозволені всі прийоми», — додав він.

При цьому Кривонос подякував усім, з ким стикався за 32,5 року служби в армії. І в якості мети своїх подальших дій назвав створення територіальної оборони (ТРО) і «багато іншого вкрай необхідного для зміцнення нашої держави».

Нагадаємо, що в грудні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що в разі нападу РФ на Україну з боку окупованого нею Криму «буде велика війна» і будуть мобілізовані і чоловіки, і жінки.

У відповідь на це Кривонос зазначив, що мобілізація і жінок і чоловіків в разі нападу Росії не матиме сенсу, оскільки для бою потрібно мати військову підготовку, а велика кількість громадян України не знають, як воювати. Тому вони не зможуть ефективно протистояти ворогові.

Згодом Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТИ»