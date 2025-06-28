«Хворі журналісти» знову не так зрозуміли інформацію з трампівської адміністрації про $30 млрд Ірану?

Трамп назвав хворими журналістів CNN.

Президент США Дональд Трамп спростував інформацію CNN про те, що у Вашингтоні обговорює можливість запропонувати Ірану інвестиції до 30 мільярдів доларів на цивільну ядерну програму.

У дописі на своїй сторінці у соцмережі Truth Social він назвав це фейковими новинами, а журналістів, які їх поширюють, негідниками.

“Ніколи не чув про таку абсурдну ідею. Це просто черговий обман, поширений ЗМІ, що поширюють фейкові новини з метою принизити. Ці люди хворі!” — написав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО заявив, що наступного тижня Вашингтон та Тегеран відновлять ядерні переговори. Втім, іранська сторона спростувала це. Тамтешній очільник МЗС Аббас Аракчі пояснив, що якщо глава Білого дому справді хоче угоди, він повинен припинити неповажний та неприйнятний тон щодо аятоли Алі Хаменеї та його прихильників. // Дзеркало тижня