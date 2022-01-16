Інформація з баз даних МТСБУ не втрачена і реєстр відновить свою роботу найближчим часом — Держспецзв’язку

Фахівці Держспецзв’язку разом із колегами з інших органів продовжують розслідувати кібератаку на державні інформаційні ресурси, яка сталася в ніч на п’ятницю. Зокрема була опрацьована ситуація щодо втрати доступу до інформаційних ресурсів Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держспецзв’язку.

Вдалося встановити, що внаслідок кібератаки була втрачена низка зовнішніх інформаційних ресурсів МТСБУ. Реєстру, який містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не ушкоджено. Уже найближчим часом він має відновити свою роботу, для чого фахівці МТСБУ розгортають нову «чисту» інформаційну інфраструктуру.

Водночас команда фахівців CERT-UA опрацьовує інформацію Центру аналізу загроз корпорації Microsoft (MSTIC) щодо використання зловмисниками для атаки на окремі державні інформаційні ресурси шкідливого програмного забезпечення, що замасковане під “шифрувальник”, але має деструктивний характер. Протягом п’ятниці справді були зафіксовані поодинокі випадки активності подібного програмного забезпечення, проте пов’язувати їх з основною кібератакою є передчасним. Про результати дослідження буде повідомлено одразу після завершення аналізу відповідних технічних даних.