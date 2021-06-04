Иран заявил о готовности заплатить $150 тыс. семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе МАУ

Иран заявил о готовности выплаты компенсаций украинским семьям погибших в катастрофе самолета МАУ над Тегераном в 2020 году. Компенсации составят 150 тыс. долларов за каждого погибшего.

Об этом сообщает посольство Исламской Республики в Украине, передает УНН.

«Иранская делегация сообщила о своей готовности к выплате компенсаций украинским семьям погибших в катастрофе в размере 150 тыс. долл. за каждого погибшего, согласно Постановлению Правительства ИР Иран, и обратилась к украинской делегации с просьбой довести эту информацию до сведения родственников погибших украинцев», — говорится в сообщении посольства.

По данным иранских дипломатов, во время третьего раунда переговоров, который длился со 2 по 3 июня, иранская делегация сообщила о регистрации исков родственников 103 погибших в судебные органы Ирана. Отмечается, что ряд истцов — иностранные граждане.

Иранская делегация заявила о своей готовности, в рамках законодательства и правовых норм Исламской Республики Иран, обеспечить семьям погибших украинцев возможность назначить адвокатов, подать жалобы и отслеживать производство в отношении этих жалоб, отметили в посольстве.