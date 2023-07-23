Івано-Франківські поліцейські встановлюють місцеперебування матері з сином (фото)

Співробітники поліції Івано-Франківська звертаються до небайдужих громадян та представників засобів масової інформації допомогти у пошуках Лисишин Ірини Степанівни, 1990 р. н. та Лисишин Юрія Андрійовича, 2020 р.н., мешканців Івано-Франківська.

22 липня близько 18 години розшукувані вийшли з дому та по даний час місце перебування їхнє невідоме.

Про зникнення матері з дитиною до поліції звернулись родичі.

Прикмети розшукуваної:

зріст близько 160 см; худорлявої тілобудови, очі сірі. Була одягнута в чорне плаття на короткий рукав, білі туфлі, на правій руці мала червону нитку.

Дитина була одягнена в джинсові шорти, спортивна кофта з капюшоном, кепка голубого кольору.

На пошуки безвісті зниклих орієнтовано поліцію Івано-Франківщини.

Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку жінки та дитини прохання телефонувати на цілодобову лінію служби «102»

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини