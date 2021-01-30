Из плена нигерийских пиратов освободили 6 украинских моряков (фото)

В субботу, 30 января, из пиратского плена освободили шестерых украинских моряков.

Об этом сообщил президент Зеленский, пишет УНИАН.

По его словам, речь идет о членах экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии.

Напомним, 16 декабря 2020 года пираты в Гвинейском заливе у берегов Нигерии напали на сухогруз STEVIA. Судно принадлежит албанской компании. Пираты взяли в заложники 8 моряков. Из них шесть граждан Украины и двое албанцы.