Із середи трампісти запроваджують маразматичні 104% мита проти Китаю

Взаємне мито загрожує завдати шкоди вітчизняній промисловості і може призвести до звільнень.

Президент США Дональд Трамп збирається запровадити мито у розмірі 104% на весь китайський імпорт у середу, 9 квітня.

Таку заяву зробила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає CNN.

Китай був готовий до підвищення тарифів на 34% у середу у рамках «взаємного» тарифного пакету Трампа. Але президент США додав ще 50% після того, як Пекін не відмовився від своєї обіцянки ввести мито у відповідь у розмірі 34% на американські товари.

«Такі країни, як Китай, які вирішили помститися і спробували подвоїти своє погане поводження з американськими робітниками, роблять помилку. У президента Трампа сталевий хребет, і він не зламається», – заявила Левітт.

За її словами, китайці «хочуть укласти угоду, вони просто не знають, як це зробити».

Як відомо, Китай був другим за величиною джерелом імпорту Штатів минулого року, поставивши товарів на загальну суму $439 млрд, тоді як США експортували товарів на суму $144 млрд. Взаємне мито загрожує завдати шкоди вітчизняній промисловості і може призвести до звільнень.

Тим часом десятки інших країн, а також Євросоюз зіштовхнулися із дедлайном для нових тарифних ставок. Ці ставки, які Трамп оприлюднив минулого тижня, варіюються від 11 до 50%.

Левітт сказала на брифінгу, що, незважаючи на низку переговорів зі світовими лідерами з метою домовитися про зниження тарифних ставок, Трамп не має наміру відкладати свої плани.

Водночас речниця Білого дому повідомила, що Трамп доручив своїй торговій команді укладати «індивідуальні» угоди з країнами, які хочуть переговори.

2 квітня на додачу до вже запроваджених 20% тарифів Піднебесна отримала від Білого дому ще плюс 34%. У Пекіні закликали Вашингтон проводити “рівноправні консультації” щодо торговельних відновин, вказуючи на те, як фондові ринки відреагували на підвищення мит.

4 квітня Китай оголосив про низку додаткових мит і обмежень проти американських товарів як контрзахід до різких мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом – китайське Міністерство фінансів заявило, що з 10 квітня запровадить додаткові мита в розмірі 34% на всі американські товари.

Тоді Трамп заявив, що дає Китаю одну добу на те, щоб ухвалити рішення не застосовувати проти американських товарів ставку митного збору у розмірі 34%. Американський президент наголосив, що Пекін «перевищує вже наявні довгострокові торговельні зловживання», а в разі відмови виконувати його вимогу з 9 квітня Вашинтон застосує до китайських товарів додаткові мита у розмірі 50%, довівши загальні тарифи до понад 100% від вартості товарів.

8 квітня уряд Китаю заявив, що “боротиметься до кінця”, якщо США продовжать ескалацію торгової війни.

LB.ua