Із забудовника стягнуто ₴12 млн. пайової участі на розвиток інфраструктури столиці

Органами Київської міської прокуратури під час виконання представницьких повноважень встановлено порушення інтересів територіальної громади столиці у зв’язку із ухиленням забудовника від сплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста.

Так, побудувавши у 2022 році житловий будинок по просп. Бандери, що в Оболонському районі столиці, забудовник не сплатив визначений законодавством платіж до місцевого бюджету. Вказані кошти мали б піти на створення і розвиток інфраструктури столиці.

Реагуючи на виявлені порушення, Оболонська окружна прокуратура м. Києва звернулася до Господарського суду м. Києва з позовом в інтересах держави про стягнення із комерційної установи коштів пайової участі у розмірі понад 12 млн гривень.

Завдяки активній позиції прокурора суд задовольнив позов та стягнув із забудовника заборгованість до місцевого бюджету у повному обсязі.

Київська міська прокуратура