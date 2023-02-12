Ізраїльська пошуково-рятувальна група залишає Туреччину через «безпосередню» загрозу безпеці

Ізраїльська пошуково-рятувальна група United Hatzalah залишає Туреччину після шести днів перебування там через «серйозну загрозу безпеці», спрямовану проти групи.

Про це інформує УНН з посиланням на CNN.

Виконавчий директор United Hatzalah Елі Поллак та віце-президент з операцій Дов Майзель заявили, що вони «отримали інформацію про конкретну та безпосередню загрозу ізраїльській делегації, і ми повинні поставити безпеку нашого персоналу на перше місце».

«Ми знали, що відправлення нашої команди до цього району Туреччини, який знаходиться неподалік сирійського кордону, пов’язане з певним ризиком, але ми зробили необхідні кроки, щоб пом’якшити загрозу заради нашої місії з порятунку життів», — сказав Майзель.

Рішення було ухвалено після «спільної оцінки ситуації з керівниками командування тилу Сил оборони Ізраїлю та пошуково-рятувальних підрозділів.

Через швидкість від’їзду групи та «відсутність доступних літаків» Міріам Адельсон, вдова покійного американського республіканця Шелдона Адельсона, пожертвувала свій приватний літак, щоб доставити команду назад до Ізраїлю в неділю.

«Ми дуже пишаємося тим, чого наша команда досягла всього за кілька днів, допомагаючи врятувати 15 людей у співпраці з Командуванням тилу ЦАХАЛу, ізраїльськими пошуково-рятувальними підрозділами, місцевими рятувальними силами та Турецьким Червоним Хрестом», – сказав Майзель.

Друга ізраїльська група допомоги IsraAid продовжує діяти в Туреччині.