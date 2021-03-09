Кабмин запретил пассажирские перевозки в регионах «красной» зоны карантина

Под запрет не попали транзитные перевозки.

Кабинет министров ужесточил карантинные ограничения в регионах «красной» зоны.

В частности, под запрет попали пассажирские перевозки в соответствующих административно-территориальных единицах, передает Телеграм-канал «Коронавірус.інфо«.

Речь идет о регулярных и нерегулярных транспортных перевозках, кроме транзитных.

Разрешается:

перевозка пассажиров легковыми автомобилями в количестве не более пяти человек, в т. ч. водитель (без учета детей);

перевозка пассажиров служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения при условии информирования о маршруте движения органов Нацполиции;

перевозка пассажиров специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Мининфраструктуры;

перевозка пассажиров специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.