«Кайфування» за кермом після позбавлення судом права керування коштуватиме мешканцю Ужгорода понад ₴71 тис.

Це трапилося у четвер, 22 липня, на об’їзній дорозі міста Ужгород, інформує патрульна поліція Закарпаття.

Близько 18-ї години за порушення ПДР. інспектори зупинили авто Opel. Під час перевірки документів поліцейські виявили, що чоловік позбавлений права керування Ужгородським міськрайонним судом ще в червні 2020 року.

Оскільки водій не виконав рішення суду, охоронці порядку викликали на місце події слідчих, яким передали справу.

Окрім того, під час спілкування охоронці порядку помітили у водія ознаки наркотичного сп’яніння. Від огляду на стан сп‘яніння чоловік відмовився.

Патрульні склали адміністративні матеріали за ч.3 ст.130 (Керування у стані сп’яніння, втретє за рік) та ч.4 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, що позбавлена права керування) КУпАП.

Загальна сума штрафу становить 71 400 гривень. // Закарпаття онлайн