Как достучаться до должников: в Киеве появились билборды с надписью: «Игорь Аркадьевич, верните деньги!»

Чем же так прославился Игорь Мизрах, что стал героем карикатурных образов? Об этом рассказал изданию журналист информационного агентства «Укрмедиа» Олег Чеславский.

«30 августа 2019 года страну потрясла шокирующая новость. Прямо в центре столицы, на улице Банковой, в помещении напротив Офиса президента была задержана группа злоумышленников, вымогающих 570 000 долларов за портфель руководителя «Укроборонпрома». Это самая большая из известных на сегодня взяток «за портфель» в Украине.» — отметил журналист.

«Возглавлял вымогателей, которых тогда задержали в момент получения денег, некий Игорь Мизрах, который не без удовольствия называет себя «серым кардиналом» и «владельцем медиа — империи», хотя в реальности неоднократно был главным героем ряда скандалов связанных с грязными пиар-кампаниями в СМИ.

Начавшаяся два года назад история должна была закончиться 8-ми летним сроком для Мизраха и его подельников. Но благодаря тому, что суд до сих пор так и не вынес приговора подсудимому Мизраху, тот продолжил свою деятельность.» — резюмирует он.

И как подтверждает информация с баннеров «продолжил свою деятельность» – более чем успешно.

Однако, как отмечает «Обозреватель«, судя по количеству этих баннеров, вряд ли можно считать успешным его одно из недавних дел, человек, который может себе позволить такую ненавязчивую просьбу, вряд ли оставит Мизраха в покое, даже если тот надежно укроется за решеткой тюрьмы.

Как пишет издание, учитель школы по образованию, Игорь Мизрах позиционирует себя как «общественного деятеля, политтехнолога, продюсера, филантропа, лоббиста, музыканта и исполнителя». Однако, судя по статьям уголовных дел в которых он фигурирует, в реальности его портрет вырисовывается совсем в других красках:

подделка документов, дело №127/13 249/13-к;

мошенничество, дело №127/252 14-к;

мошенничество, дело № 522/18598/14-к

мошенничество, дело ​№ ​757/46476/19-к.

И это только список последних его дел. Как сообщил источник «Обозревателя» в правоохранительных органах, многие жертвы Мизраха в силу разных причин просто отказываются заявлять на него.