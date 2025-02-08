Кандидат на посаду директора ФБР отримав гроші від проросійського кінопродюсера – WP

Демократи виступають проти його призначення на одну із ключових посад у США.

Кандидат на посаду директора ФБР Кеш Пател, якого висунув президент США Дональд Трамп, минулого року отримав 25 тисяч доларів від кінокомпанії, що належить громадянину Росії та США Ігорю Лопатьонку. Ця компанія займається створенням контенту, який поширює теорії змови про “глибинну державу” (Deep State) та проросійські наративи.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на документи, подані Пателем у межах процедури номінації.

“Діп Стейт” (Deep State) дослівно означає “глибинна держава”, або “держава в державі”. Цей термін використовують для того, щоб вказати на наявність “невидимих” інститутів влади, які потай від офіційної влади приймають важливі рішення на свій розсуд і на свою користь. Однак загальноприйняте значення концепту deep state у США змінилося, коли Трамп був вперше обраний на пост президента США. Одіозний бізнесмен, який до того не обіймав жодної політичної посади, почав використовувати термін “глибинна держава” для того, щоб збірно описувати всіх, хто заважає його політиці. На його думку, це знеособлена машина змовників із числа кар’єрних політиків, журналістів і співробітників технологічних корпорацій. Критики президента вважають, що відсилання до “глибинної держави” – це дієвий політичний слоган, який президент США використовував для дискредитації опонентів або тих, хто ставить запитання про його політику.

За даними журналістів, платіж надійшов від лос-анджелеської компанії Global Tree Pictures, якою керує Лопатьонок – режисер, що раніше працював над проєктами, пов’язаними з проросійською інформаційною кампанією. Один із таких проєктів фінансувався фондом, створеним очільником Кремля Володимиром Путіним.

Гроші Пателу були виплачені за участь у зйомках документального серіалу Лопатьонка “Всі люди президента: Змова проти Трампа”, який вийшов у листопаді 2023 року на платформі праворадикального ведучого Такера Карлсона. У фільмі Пателя та інших колишніх чиновників адміністрації Трампа зображено як жертв змови, нібито спрямованої на дискредитацію президента США. В одному з епізодів Пател заявив, що має намір “закрити штаб-квартиру ФБР і перетворити її на музей “глибинної держави”.

Як зазначають журналісти, ці фінансові зв’язки викликають нові запитання щодо кандидатури Пателя, зокрема серед демократів у Конгресі та експертів із національної безпеки. Якщо його призначення затвердять, він очолить агентство, відповідальне за боротьбу з російськими шпигунськими операціями в США, тоді як сам нещодавно отримував кошти від особи, яку пов’язують із Кремлем.

Кеш Пател став відомим під час першого терміну Трампа як співробітник Комітету з розвідки Палати представників, де відігравав ключову роль у спробах республіканців дискредитувати розслідування щодо можливих зв’язків Трампа з Росією. В інтерв’ю для документального фільму Пател поставив під сумнів висновки американської розвідки щодо втручання РФ у вибори 2016 року, заявляючи, що Москва не є “справжнім ворогом” США, на відміну від Ірану, терористичних угруповань та наркоторговців.

Лопатьонок, який народився в Україні, переїхав до Росії, а згодом – до США, відкрито підтримує проросійські наративи у своїх фільмах. У 2014 році він випустив стрічку “Різанина на Майдані”, яка намагалася заперечити причетність проросійських сил до розстрілів протестувальників у Києві. У 2019 році він презентував документальний фільм “Відкриваючи Україну”, що повторював ключові тези кремлівської пропаганди. На прем’єрі в Італії Лопатьонок з’явився разом із Віктором Медведчуком, українським політиком, якого звинувачували у державній зраді та передали Росії під час обміну полоненими у 2022 році.

В одному з минулорічних інтерв’ю Лопатьонок визнав, що його звинувачували в тому, що він є “агентом Кремля” через проросійську спрямованість його фільмів.

“Мені байдуже, тому що я вважаю, що люди в усьому світі повинні мати альтернативне бачення, відмінне від мейнстрімного медіа-наративу”, ‒ сказав він.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Лопатьонок почав просувати новий проєкт, що, за його словами, мав би допомогти “зупинити фінансування війни, постачання зброї та потік грошей в Україну від США та їхніх союзників”.

Підозри щодо зв’язків Пателя з проросійськими структурами можуть стати ключовим фактором у процесі розгляду його кандидатури на посаду директора ФБР, зазначає The Washington Post. // Дзеркало тижня