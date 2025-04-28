Катались між вагонами метро, знімаючи відео – поліцейські столичної підземки притягнули до відальності двох підлітків

Правоохоронці виявили двох 16-річних «зачеперів» на одній з відкритих станцій метро червоної гілки. Незважаючи на загрози для життя, неповнолітні вирішили зняти «ексклюзивне» відео для соцмереж.

Днями поліцейські столичного метрополітену виявили двох хлопців, які, ризикуючи життям, їхали між вагонами метро, поміж станцій «Гідропарк» та «Дніпро». Правоохоронці зняли «екстремалів» з вагону та викликали їхніх батьків.

Встановлено, що «зачеперами» виявилися двоє 16-річних киян, які у погоні за «ексклюзивними» відео для соціальних мереж знехтували правилами безпеки життєдіяльності.

Ювенальні поліцейські провели із підлітками профілактичну бесіду, під час якої розповіли їм про фатальні наслідки небезпечної «розваги» та реальні трагічні історії, коли мить «розваги» коштувала дітям життя або завдавала каліцтва. Батькам, в свою чергу, наголосили про необхідність приділяти більше уваги вихованню дітей та пояснювати, чого можуть коштувати такі «розваги».

Зокрема, у відношенні неповнолітніх складено адміністративні матеріали за статтею 173 КУпАП – дрібне хуліганство. Їм загрожує штраф, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 15-ти діб.

Поліція в черговий раз наголошує, що життя – це найвища цінність. Мить екстриму або «лайки» у соцмережах не вартують того, щоб завершити його передчасно!

Відділ комунікації поліції Києва