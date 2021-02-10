Катастрофа PS752: Украина будет координировать исследование «секретной записи» об уничтожении самолета

Министерство иностранных дел Украины провело переговоры с представителями органов предварительного расследования и прокуратуры, которые находятся на контакте с иностранными партнерами, и будет координировать усилия по исследованию записи вероятного разговора министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа, с целью установления его подлинности.

Соответствующий комментарий заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина есть в распоряжении УНН.

«Сегодня в СМИ опубликовано запись телефонного разговора при предполагаемом участии министра иностранных дел Ирана господина Зарифа. С самого утра нами проведена серия телефонных разговоров с представителями органов предварительного расследования и прокуратуры Украины, которые находятся на контакте с нашими иностранными коллегами, и будут координировать усилия по исследованию этой записи с целью установления ее подлинности», — заявил Енин.

У украинских следователей и прокуроров есть достаточные и знания, и опыт работы с перехватами, и расследование сбития MH17 является ярким тому примером, заверил Енин, добавив, что о результатах будет обязательно сообщено обществу.

Замминистра добавил, что «уже через несколько недель органы по нацбезопасности авиации Украины выскажут свои комментарии к проекту технического отчета, после чего Иран подаст его на рассмотрение ICAO».

«Я призываю весь цивилизованный мир внимательно следить за публикацией этого отчета и должным образом отреагировать на него», — сказал он.

Также Енин напомнил, что сейчас продолжается трек уголовного расследования, которое должно поставить все точки над «і» относительно того, кто и при каких обстоятельствах сбил самолет.

«Украина вместе с Канадой, Великобританией, Швецией и Афганистаном, которые являются членами совместной координационный группы, никогда не допустят, чтобы эта трагедия была забыта и кто-то вышел сухим из воды. Совместно мы доведем это дело до конца, правда будет установлена, а справедливость — обеспечена», — подчеркнул дипломат.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что канадское правительство и органы безопасности изучают аудиозапись, на которой человек, опознанный источниками как министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса украинского Boeing рейса PS752 было преднамеренным.

Утром 8 января 2020 года под Тегераном был сбит Boeing 737 рейса PS-752 компании «Международные авиалинии Украины». В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.

Иранские войска 11 января того же года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за «враждебную цель», а именно — за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.