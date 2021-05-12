Керівник виконкому партії «УДАР» Палатний повідомив про обшук у його будинку

Палатний назвав це політичною розправою з боку Банкової.

Сьогодні, 12 травня, правоохоронці прийшли з обшуками додому до голови виконавчого комітету партії «УДАР» Артура Палатного.

Про це він повідомив у фейсбуці.

«Прямо зараз триває фарс під назвою «обшуки». Проводять їх у мене вдома та навіть у квартирі моєї першої дружини, з якою ми більш як 20 років розлучені. Команда пішла з Банкової. Там сидять головні сценаристи цього дешевого кіно. Керують політичним замовленням ті, хто намагаються маніпулювати президентом, шепочучи йому на вухо», — написав Палатний.

Він вважає, що правоохоронці «в ручному режимі просто виконують поставлену задачу». За словами Палатного, чітко пояснити підстави обшуку йому не змогли.