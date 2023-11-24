Керівництво Ради блокує поїздку голови комітету з питань євроінтеграції України на зустріч з главами комітетів країн Євросоюзу

Депутатка має намір звернутися до країн ЄС.

Керівництво Верховної Ради блокує поїздку голови комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванни Климпуш-Цинцадзе на засідання COSAC у Мадрид, де вона має доповідати від України. Про це повідомила депутатка у Facebook.

«У неділю в Мадриді розпочинається COSAC. Це платформа для взаємодії парламентських комітетів із європейських справ країн-членів ЄС, партнерів і кандидатів на вступ. Окреме обговорення буде присвячене Україні, і я на ньому головна доповідачка. ️Готується спільна резолюція, до якої ми вже подали свої пропозиції поправок, які треба відстояти», – заявила депутатка.

За її словами, поїздку фінансує іспанська сторона, і вона “дуже хоче почути Україну”.

«Але маємо погані новини на рівному місці. Керівництво Верховної Ради продовжує гру престолів і в абсолютно незаконний, свавільний спосіб не підписує нам відрядження. Подейкують, що вони запропонують нам брати участь онлайн, але такого формату на COSAC не передбачено. Я використала всі непублічні канали комунікації з владою, тому змушена писати тут», – зауважує Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Якщо сьогодні до від’їзду потяга, квиток за який теж уже оплатила Іспанія, керівництво Парламенту не виконає свій обов’язок, я залишаю за собою право звернутися до всіх країн ЄС і пояснити, що тут відбувається, і як вузькі політичні інтереси кількох людей беруть гору над національними», – пише депутатка. // LB.ua