Керував авто під дією лікарських препаратів та скоїв наїзд на двох дівчаток 7 та 8 років, які від отриманих травм померли на місці

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Київської обласної прокуратури суд визнав винним мешканця Київщини в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, що керує транспортним засобом під впливом лікарських препаратів, що спричинило загибель двох дітей (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної прокуратури.

Чоловіка засуджено до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років. Також суд зобов’язав стягнути з нього на користь батьків загиблих 6 млн грн моральної шкоди.

Прокурори у суді довели, що на початку жовтня 2022 року в м. Сквира Білоцерківського району обвинувачений, керуючи автомобілем «Volkswagen Golf» під дією лікарських препаратів, скоїв наїзд на двох дітей, що знаходилися на узбіччі дороги. Дівчата 7 та 8 років від отриманих тілесних ушкоджень померли на місці ДТП.

Раніше застосований до водія запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою залишено без змін до вступу вироку в законну силу.

УК