Киев уходит на жесткий карантин: куда не пустят без COVID-сертификатов, полный список ограничений
Киев уходит на жесткий карантин: куда не пустят без COVID-сертификатов, полный список ограничений
С понедельника, 1 ноября, Киев переходит в «красную» зону карантина. С этого дня для проезда в транспорте, посещения торговых центров и заведений питания потребуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от коронавируса.
УНИАН приводит полный список ограничений в Киеве с 1 ноября.
С 1 ноября только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно посещать:
- торгово-развлекательные центры;
- заведения общепита;
- гостиницы;
- учреждения и заведения соцзащиты;
- спортзалы, фитнес-центры;
- ЦПАУ, управления труда и соцзащиты, управления пенсионного фонда;
- проводить массовые мероприятия.
Важно! Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями — которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
Как будут работать школы в Киеве с 1 ноября 2021
Столичные школьники с понедельника за парты не возвращаются. После каникул, с 1 ноября, учебный процесс возобновится в дистанционном режиме. Это касается всех учеников с 1 до 11 класса. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемиологической ситуации в городе.
Работа детсадов в Киеве во время жесткого карантина
Детсады продолжат работать, но с соблюдением правил «красной» зоны, то есть при условии вакцинации 100% персонала заведений.
Как работает общественный транспорт в Киеве с 1 ноября
С 1 ноября 2021 общественный транспорт не закрывают. Но в нем разрешено ездить лишь пассажирам, имеющим сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы будут не на входе в транспорт, а выборочно, этим будут заниматься специальные группы правоохранителей.
В КП «Киевский метрополитен» предупредили о штрафах от 17 тыс. грн при отсутствии документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок в общественном пассажирском транспорте столицы во время действия ограничений «красной» зоны эпидопасности.
Ограничения в «красной» зоне: что запрещено в Киеве с 1 ноября
«Красная» зона предусматривает запрет работы заведений общепита (кроме доставки и на вынос), ТРЦ и других развлекательных заведений, заведений образования, кроме начальных школ и детсадов, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров и учреждений культуры.
Помимо этого, запрещено проводить массовые мероприятия, помимо официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей.
Всех этих ограничений можно избежать, если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы от COVID-19 или будут иметь отрицательный результат COVID-теста.
Какие области Украины находятся в «красной» зоне
В «красную» зону (с самыми жесткими ограничениями) попали следующие области:
- Днепропетровская
- Донецкая
- Житомирская
- Запорожская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Луганская
- Львовская
- Николаевская
- Одесская
- Ривненская
- Сумская
- Херсонская
- Хмельницкая
- Черниговская.
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