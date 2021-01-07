Киевлян предупредили об ухудшении погодных условий, объявлен желтый уровень опасности

В ночь на пятницу, 8 января, в Киеве ожидается гололед — уровень опасности «желтый».

Об этом сообщает сайт КГГА.

Прогнозируется налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. В связи с этим в городе объявлен желтый уровень опасности и выведена на исходные позиции спецтехника. Дорожники обработают противогололедными средствами спуски, подъемы, покрытия из брусчатки, мосты и путепроводы.

Чтобы избежать аварийных ситуаций и травматизма, водителей и пешеходов призывают быть осторожными.

Ранее сообщалось, что до субботы, 9 января, в Украине днем будут преобладать температуры около 0 градусов, а затем в страну придут морозы. // Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»