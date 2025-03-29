Кількість жертв землетрусу у М’янмі вже перевищила 1 тис. осіб

Іноземні рятувальні команди почали літати в М’янму в суботу, щоб допомогти в пошуку тих, хто вижив після землетрусу

За даними військового уряду М’янми в суботу, кількість загиблих у М’янмі склала 1002 людини, що різко більше, ніж у п’ятницю, коли державні ЗМІ повідомляли про 144 загиблих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Щонайменше дев’ять людей загинули в сусідньому Таїланді, де землетрус магнітудою 7,7 бала зруйнував будівлі та обвалив споруджуваний хмарочос у столиці Бангкоку, 30 людей опинились під уламками, 49 вважаються зниклими безвісти.

Прогнозне моделювання Геологічної служби США підрахувало, що кількість загиблих у М’янмі може перевищити 10 000, а втрати можуть перевищити річний економічний обсяг країни.

Верховний генерал хунти у М’янмі звернувся до міжнародної спільноти за допомогою.

«Пошуково-рятувальні операції зараз проводяться в постраждалих районах», – йдеться в заяві хунти для державних ЗМІ в суботу.

Як зазначають місцеві ЗМІ, китайська рятувальна команда вже прибула в комерційну столицю М’янми Янгон, за сотні кілометрів від сильно постраждалих міст Мандалай і Найп’їто.

Нагадаємо, за інформацією Геологічної служби США, в М’янмі сталися землетруси магнітудою 7,7 і 6,4 бали