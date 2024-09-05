Кім Чен Ин стратив десятки чиновників, які не впоралися з повінню
Зливи пошкодили понад 4 тис. будинків, затопили дороги та залізничні колії
Влада Північної Кореї стратила кілька десятків високопосадовців після масштабної повені наприкінці липня, яка забрала тисячі життів на півночі країни. Про це пише південнокорейський канал TV Chosun з посиланням на поінформовані джерела.
За інформацією TV Chosun, збитки від повені були найбільш масштабними на півночі провінції Чагандо, яка межує з Китаєм. Зливи пошкодили понад 4 тис. будинків, затопили дороги та залізничні колії, а також знищили близько 3,3 тис. гектарів у місті Синийджу, близько 5 тис. людей було врятовано.Tweet