Кіпр позбавив «золотих паспортів» 77 осіб, серед них українські та російські олігархи

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Перелік осіб був складений приблизно місяць тому

Влада Кіпру продовжує анулювати свої «золоті паспорти», які були видані іноземцям у рамках інвестиційної програми. Черговий список із 77 осіб опублікував Politis.

Кіпр позбавив «золотих паспортів» 77 осіб, серед них українські та російські олігархи фото 1
Кіпр позбавив «золотих паспортів» 77 осіб, серед них українські та російські олігархи фото 2
Кіпр позбавив «золотих паспортів» 77 осіб, серед них українські та російські олігархи фото 3

Фото: Politis

Українські олігархи, які втратили «золоті паспорти» – Коломойський, Шульман, Бахматюк, Григоришин. Паспортів позбавлені також члени їх родин.

Нагадаємо, що уряд Кіпру 4 вересня вирішив позбавити громадянства вісьмох людей. Серед них – український бізнесмен Ігор Коломойський. Бізнесмен мав громадянство Кіпру з 2010 року. Також з 1995 року в нього є ізраїльське громадянство. У вересні 2023 року прокурор у Шевченківському суді зазначав, що Коломойський вийшов з громадянства України. // Главком

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