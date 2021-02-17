Київські поліцейські просять допомогти розшукати 16-річну дівчину (фото)

На початку грудня неповнолітня пішла з притулку. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження та проводять пошуки зниклої.

У грудні до Деснянського управління поліції звернувся вихователь Центру соціально-психологічної реабілітації дітей із повідомленням про зникнення Кондик Терези Василівни, 12.04.2004 року народження, яка пішла з притулку та не повернулася.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – безвісно відсутня.

Прикмети: на вигляд 16 років, зріст 168 — 170 см, середньої тілобудови, волосся русяве, середньої довжини, карі очі. Була одягнута у чорну куртку, чорні штани, кросівки з зеленими вставками та темну шапку.

Просимо всіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе розшукати дівчину, звернутися до Деснянського управління поліції за номерами: 044-515-87-83, 067-650-69-22 або 102.

Відділ комунікації поліції Києва