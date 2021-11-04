Кличко: серед померлих від COVID-19 у Києві – жодного вакцинованого

«За минулу добу — 41 смерть, в тому числі помер 8-річний хлопчик».

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що від COVID-19 у столиці вмирають виключно невакциновані пацієнти.

Про це він розповів депутатам міської ради під час сесії у четвер, 4 листопада.

«У Києві цього тижня — від 40 до 60 летальних випадків щодоби. За минулу добу, наприклад, — 41 смерть, в тому числі помер 8-річний хлопчик. Понад пів тисячі госпіталізованих щодоби, і більшість із них, на жаль, у важкому стані. Я ще раз підкреслюю, що 99% тих, хто потрапляє в лікарні, це невакциновані люди. І серед тих, хто помер від вірусу, жодного вакцинованого», — заявив Кличко.

Він підкреслив, що це найкраща відповідь тим, хто виступає проти вакцинації.

Мер також попередив, що медична система столиці знаходиться на межі колапсу, тому що заповнені практично всі реанімації і 70% ліжок з підведеним киснем.

Нагадаємо, що в Україні вакциновано від COVID-19 менше 20% населення. За даними ЮНІСЕФ, 42% українців, які ще не вакцинувались проти коронавірусу, готові щепитись за певних умов.

Серед тих, хто ще не вакцинувався і не бажає цього робити, — більшість не довіряють вакцинам, вважають, що вакцинація несе більше ризиків, аніж сам COVID-19 та не хочуть переживати реакцію на вакцини. Майже чверть вважають, що мають медичні протипоказання до вакцинації від COVID-19, хоч насправді абсолютні протипоказання можуть мати менше одного відсотка людей. Ті, хто не хочуть вакцинуватись, не вважають пандемію серйозною загрозою чи COVID-19 такою хворобою, від якої потрібно щепитися взагалі. // LB.ua