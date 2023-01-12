Клієнт через суд змусив «Нову пошту» заплатити йому 60 тисяч за втрачену посилку

«Нова пошта» під час пересилки втратила посилку клієнта, і він через суд домігся відшкодування збитків на суму 60 тисяч гривень.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”, посилаючись на рішення Голосіївського суду Києва.

Суд ухвалив стягнути з компанії на користь клієнта компенсацію за моральну шкоду, заподіяну йому при втраті посилки. Суму збитків оцінили у 60 тисяч гривень. Виявилося, що ця справа тривала близько двох років. Саме два роки тому клієнт “Нової Пошти” продавав через інтернет годинник та ноутбук.

Таким чином, він зібрав та відправив посилку, вартість якої оцінив у 45000 гривень. “Нова пошта” не доставила вміст одержувачу. Куди зникли вказані речі, залишилося невідомим. Найімовірнішим залишається припущення, що посилку помилково видали іншому клієнту.

Клієнт замовив спеціальну експертизу, яка й довела, що компанія має йому відшкодувати збитки у 60 тисяч гривень. Суд зобов’язав компанію покрити вартість експертизи, а також заплатити за моральну та матеріальну шкоду.

Експертизу провели представники “Союзу фахівців соціологічних та психологічних досліджень”.

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