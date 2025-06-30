Кличко підписав рішення депутатів про відсторонення першого заступника КМДА Поворозника від виконання обовʼязків

Міський голова оголосив про проведення службового розслідування.

Міський голова Києва Віталій Кличко в понеділок, 30 червня, заявив, що підписав рішення депутатів щодо відсторонення від виконання обовʼязків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника на час службового розслідування.

“Але, хочу підкреслити, що всі ми повинні діяти згідно із законом. Механізм призначення та звільнення першого заступника голови КМДА чітко врегульований законом України. І як би хтось мене не підбивав його порушити, я цього не робитиму”, – написав він у своєму Telegram-каналі.

Кличко також вказав, що “нікого покривати не буде” та ухвалив рішення про проведення службового розслідування щодо “святкування”. За його словами, після проведення цього розслідування, до якого долучать депутатів Київської міської ради, буде прийняте остаточне рішення щодо Поворозника.

10 червня 73 депутати Київради підтримали рішення про відставку першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника. Поворозник — постать, що об’єднує велику та впливову групу в оточенні Кличка. Її члени разом з іншими запрошеними в День жалоби за 12 загиблими 24 квітня в Києві святкували день народження першого заступника. // Дзеркало тижня