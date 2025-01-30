Кличко заявив про тиск з боку правоохоронців: Обшуки зупиняють роботу і деморалізують працівників

Мер Києва Віталій Кличко заявив про тиск правоохоронців на міську владу столиці. Обшуки та підозри чиновникам він назвав репресіями.

Про це повідомляє сайт політика з посиланням на заяву Кличка на засіданні Київради 30 січня:

“Триває шалена хвиля тиску правоохоронців на міську владу. Останнім часом вона посилилася. Маніпуляції і брехня, порушення законних процедур, кримінальні провадження за надуманими підставами – все це робиться з метою дискредитації влади столиці та задля паралічу життєзабезпечення міста. І відбувається це під час війни, коли безкінечними обшуками зупиняють роботу комунальних підприємств, деморалізують співробітників”.

За словами мера, у слідчих діях щодо представників влади Києва “задіяні всі силові структури України”, навіть правоохоронці з інших областей.

“За минулий рік у Києві провели понад 200 обшуків, 400 виїмок документів (часто за одними і тими ж приходять по кілька разів – розважаються так). Провели правоохоронці більш як 500 допитів. Вручили майже 100 підозр”, – сказав Кличко.

Він зазначив, що обшуки проводять не тільки на робочих місцях представників міської влади, але й вдома, в їх автомобілях та у їх рідних, до того ж “усі ці шоу широко висвітлюються в ЗМІ”.

Кличко додав, що часто “людей без рішення суду вже визначають винними”, тоді як “суду доходять одиниці справ”.

“Так для чого тоді влаштовують детективні вистави, як не з метою очорнити і дискредитувати?! І чому так цинічно діють правоохоронці? Бо їм дали команду і пообіцяли, що вони не нестимуть відповідальності за законом, який самі порушують?” – обурився міський голова.

Кличко нагадав, що у Києві створили департамент протидії корупції, департамент внутрішнього фінансового аудиту та контролю, а також працюють низка комісій та робочих груп за участю правоохоронців.

Він запевняє, що міська влада завжди співпрацює з правоохоронними органами. Зокрема, “постійно передає виявлену інформацію про можливі факти корупційних дій та упереджує їх”.

“Ми відкриті до співпраці і нікого покривати не будемо. Але все треба робити за законом, а не тільки задля заголовків у ЗМІ!” – підсумував Кличко.

Передісторія:

29 січня Служба безпеки України та Нацполіція повідомили, що викрили топпосадовця КМДА, який оформив фіктивну інвалідність, щоб уникнути призову. За даними джерела УП в правоохоронних органах, йдеться про першого заступника директора департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу КМДА Олександра Яструбенка.

27 грудня 2024 року столичні правоохоронці повідомили, що викрили директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА на неправомірному отриманні 2 групи інвалідності. За даними джерела УП, йшлося про Руслана Світлого.

А 25 грудня 2024 року правоохоронці повідомили, що затримали і вручили підозру очільнику партії “УДАР Віталія Кличка” на Одещині Олександру Суханову, який вимагав 1 млн доларів за рішення про виділення в оренду землі на набережній у парку “Наталка” у столиці.

УП