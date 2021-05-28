Колишнього захисника збірної України і «Шахтаря» поліція затримала п’яним за кермом Porsche 911

Про це повідомляє Depo.Сектор із посиланням на Новини.Live. Патрульні зупинили 42-річного українця ввечері 28-го травня на бульварі Лесі Українки. Шевчук перебував за кермом Porsche 911 з ознаками алкогольного сп’яніння.

Екс-гравець збірної України відмовився проходити тест на наявність алкоголю в крові і розпочав штовхати патрульних. «Дай пописять», — кричав пьяный Вячеслав.

Представники поліції одягнули на Шевчука наручники і посадили в патрульну машину.

Сам порушник стверджував, що його злили друзі з «Шахтаря». Сьогодні В’ячеслав Шевчук перебував на відзначенні 85-річчя «Шахтаря». Ймовірно, він повертався із заходу.

Останнім часом В’ячеслав Шевчук працює телевізійним експертом на телеканалах «Футбол 1 / 2 / 3»